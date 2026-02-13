"لا للمنتجات الإسرائيلية".. حملة بمدينة بريطانية دعمًا لغزة

أطلق ناشطون في مدينة برايتون البريطانية، حملة شعبية بعنوان "لا للمنتجات الإسرائيلية"، في رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وطرق الناشطون أبواب المنازل في المدينة، لحث السكان على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في إطار مساعٍ لإعلان المدينة "منطقة خالية من الفصل العنصري"، وإيصال رسالة تضامنية مع فلسطين.

وأوضح منظمو الحملة من مجموعة “Brighton PSC” أن أكثر من 70 منزلاً تعهدوا حتى الآن بالمقاطعة، مؤكدين أن المبادرة تهدف إلى بناء نموذج ضغط شعبي واقتصادي محلي لوقف سياسات الاحتلال.

وخلال جولات ميدانية في وسط المدينة، شرح المتطوعون للسكان فكرة الامتناع عن شراء المنتجات الإسرائيلية.

وامتدت الحملة إلى الساحة الفنية، حيث أُلغيت حفلات لفرقة "Oi Va Voi" بعد ضغوط من ناشطين مؤيدين لفلسطين.

وشهدت عدد من المدن البريطانية، وعلى رأسها العاصمة لندن ومدينة برايتون ومانشستر، تنظيم مسيرات ومظاهرات واسعة تحت شعارات "وقف الحرب في غزة" و "وقف الدعم العسكري لإسرائيل".

وتشير التحركات، وفق مراقبين، إلى تحوّل جذري في وعي الشارع البريطاني تجاه القضية الفلسطينية، مع ارتفاع مشاعر التعاطف والتضامن مع المدنيين في غزة أمام المعاناة الإنسانية المتفاقمة.