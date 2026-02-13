حماس: هجوم المستوطنين على تلفيت بنابلس عدوان إجرامي ممنهج برعاية الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الهجوم الهمجي الذي نفذه قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال الفاشي على قرية تلفيت جنوبي نابلس، ومناطق مختلفة من الضفة المحتلة، وإطلاق الرصاص الحي عليهم، يمثّل عدوانًا إجراميًا واستمرارًا لممارسات إرهابية مستمرة وممنهجة تديرها حكومة الاحتلال.

واوضحت الحركة في بيان صحفي، يوم الجمعة، أن حكومة مجرم الحرب نتنياهو تعمل بشكل منهجي على تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني، عبر إطلاق يد المستوطنين المدجّجين بالأسلحة، وبحماية جيش الاحتلال، لتعيث فسادًا في مدن وقرى ومخيمات الضفة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بإدانة جرائم الاحتلال في الضفة، واتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة مشاريع التهويد والتهجير والضم التي تقودها حكومة الاحتلال الفاشي.

ودعت الحركة جماهير شعبنا في الضفة، وكافة القوى والفصائل إلى التوحّد في مواجهة هذه السياسات الخطيرة.

وطالبت بتفعيل كل أشكال النضال والمقاومة لإفشالها، والتمسّك بحقنا في إزالة الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.