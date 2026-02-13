مستشفى الأقصى تحذر من تداعيات توقف الخدمات الطبية على حياة المرضى

أصدر مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بيانًا صحفيًا حذر فيه من توقف كامل عن الخدمة بسبب تعطل المولدين الكهربائيين الرئيسيين ونفاد الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيلهما.

وأوضح المستشفى أن المولد الكهربائي الرئيسي الثاني توقف عن العمل مؤخرًا، بعد أن توقف المولد الرئيسي الأول قبل ثلاثة شهور، ما أجبر إدارة المستشفى على الاعتماد على مولدين صغيرين فقط لتشغيل الخدمات الطبية. وأكد البيان أن هذه الظروف التشغيلية الهشة لا تضمن استقرار الخدمة الطبية ولا استمراريتها، مما يعرض حياة مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية لمخاطر جسيمة، خصوصًا في أقسام العناية المركزة، حضانات الأطفال، غرف العمليات، والأقسام الحيوية الأخرى.

وأشار المستشفى إلى أن استمرار الوضع الحالي ينذر بتوقف كامل عن الخدمة في أي لحظة، وهو ما يُعد كارثة إنسانية وصحية جديدة تضاف إلى التحديات الخطيرة التي يواجهها القطاع الصحي في غزة.

ودعا البيان الجهات المعنية إلى التدخل العاجل والفوري لصيانة المولدين الرئيسيين وتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيلهما بسرعة، محذرًا من التداعيات الخطيرة لأي توقف محتمل للخدمات الصحية وانعكاسه المباشر على حياة المرضى وسلامتهم.

وأكد المستشفى أن حماية المرافق الصحية وضمان استمرارها في أداء واجبها الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة، محذرًا من أن أي تأخير في الصيانة أو توفير المواد الأساسية سيؤدي إلى تداعيات كارثية.