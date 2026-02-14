حصاد 2025 حصاد 2025

لجان المقاومة: ما يتعرض له الأسرى جريمة حرب ممنهجة بإشراف بن غفير

قالت لجان المقاومة في فلسطين، مساء السبت، إن مشاهد التنكيل والتعذيب والقمع الوحشي بإشراف الوزير المتطرف بن غفير تمثل جريمة حرب جديدة ومتكررة ومستمرة وممنهجة وتؤكد الوجه البربري القبيح للكيان الإسرائيلي وحكومته المتطرفة.

وأضافت لجان المقاومة، في تصريح صحفي، أن حالة الصمت الدولي على ما يتعرض له أسرانا من توحش وفاشية وإجرام لا سابق له في التاريخ يكشف سياسة ازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي ومؤسساته المتخاذلة منذ بدء حرب الإبادة.

ودعت المؤسسات الإنسانية والحقوقية كافة إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل من أجل وقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى.

ودعت لجان المقاومة الجماهير في الضفة والقدس والداخل المحتل لتصعيد الحراك والإسناد دعماً للأسرى ونصرة لقضايا شعبنا العادلة.

