 لعدم التزامها بقرار تداول العملات القديمة.. "مباحث التموين" تُغلق 5 محال صرافة في غزة

أغلقت مباحث التموين والمعادن الثقيلة خمسة محال صرافة في محافظة غزة لمدة 10 أيام، استناداً إلى قرار صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار تسوية أوضاعها وضمان الالتزام بالتعليمات الرسمية.

وأوضحت المباحث أن قرار الإغلاق جاء عقب عدم التزام المحال المخالفة بتعليمات الوزارة الخاصة بضرورة تداول العملات القديمة والمهترئة، بما يسهم في التخفيف عن المواطنين وضمان استمرار حركة التداول النقدي في الأسواق دون عوائق.

وبيّنت أنه تم تحرير محاضر ضبط رسمية بحق المحال المخالفة، وإحالة الإجراءات إلى وزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول.

وأكدت مباحث التموين استمرار حملاتها الرقابية على قطاع الصرافة، داعية أصحاب المحال إلى الالتزام بالتعليمات والقرارات الرسمية تجنباً للمساءلة القانونية.
 

