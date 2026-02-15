"أونروا" تجمع 5 آلاف طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، جمع نحو خمسة آلاف طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة، في إطار جهودها لتحسين الظروف الصحية والبيئية داخل مراكز الإيواء ومحيطها.

وأوضحت الوكالة في بيان صحافي نقلته "الرسالة نت" أن فرقها تواصل تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات في مختلف أنحاء القطاع، مشيرة إلى أنها نفّذت بين 16 و31 يناير/كانون الثاني أكثر من 500 حملة تنظيف داخل مراكز الإيواء الجماعي والمناطق المجاورة لها، استفاد منها ما يزيد على 230 ألف نازح.

وبيّنت أن تراكم النفايات يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، إذ يهيئ بيئة لتكاثر الحشرات والقوارض والذباب، ما يرفع احتمالات انتشار أمراض مثل التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض التنفسية.

كما حذّرت من تلوث الهواء نتيجة الغازات السامة المنبعثة من تحلل النفايات أو حرقها.

وأضافت أن تسرّب العصارة من المكبات إلى المياه الجوفية يهدد بتلويث مصادر المياه، الأمر الذي يزيد مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتسمم المزمن، فضلاً عن التأثيرات النفسية الناجمة عن الروائح الكريهة والمظاهر غير الصحية في محيط أماكن السكن.

وفي السياق، كانت مصادر طبية قد حذّرت، في تصريحات سابقة لصحيفة العربي الجديد، من تزايد حالات الالتهابات التنفسية والجلدية وأمراض الجهاز الهضمي المرتبطة بتراكم النفايات، خاصة بين الأطفال وكبار السن، مؤكدة أن الحرق العشوائي للنفايات يزيد من تلوث الهواء.

وسبق للوكالة أن نبهت إلى أن نازحين كثيرين يضطرون للعيش في خيام محاطة بأكوام من النفايات، ما يزيد هشاشة أوضاعهم الصحية، في ظل استمرار الأزمة البيئية والإنسانية في القطاع. كما عبّر سكان عن قلقهم من تفاقم المشكلة، مطالبين بإدخال معدات وآليات كافية لمعالجة النفايات والحد من المخاطر الصحية.



