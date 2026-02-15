لجان المقاومة: استهداف خيام النازحين جريمة حرب وتواطؤ دولي يطيل أمد العدوان

قالت لجان المقاومة في فلسطين إن القصف "الإسرائيلي" الذي استهدف خيام النازحين في خان يونس وجباليا وأدى إلى سقوط شهداء، يمثل "جريمة حرب تعكس عقلية فاشية"، مؤكدة أن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في ظل غياب المحاسبة الدولية.

وأضافت اللجان في بيان نقلته "الرسالة نت" أن حكومة الاحتلال "تستسهل إراقة دماء أبناء شعبنا وتسعى لفرض واقع ميداني مستباح"، معتبرة أن الجرائم الجديدة تثبت عدم رغبة حكومة بنيامين نتنياهو الالتزام بأي اتفاقيات لوقف إطلاق النار.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال تعمل على إطالة أمد الحرب على حساب دماء الفلسطينيين تحت ذرائع وصفتها بـ"الكاذبة والمضللة"، مؤكدة أن استمرار المجازر يكشف حقيقة الموقف "الإسرائيلي" تجاه التهدئة.

وحمّلت اللجان الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية، معتبرة أنها الشريك والداعم الأساسي الذي يمنح الاحتلال الغطاء العسكري والسياسي لمواصلة عدوانه.

ودعت الوسطاء والضامنين إلى التحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية ومنع استمرار عمليات القتل، مطالبةً بموقف دولي رادع يوقف المجازر بحق المدنيين.



