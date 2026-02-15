الصحة: 601 شهيدًا جراء خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة استهدافات الإحتلال الأخير، خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 10 شهداء جدد، و9 إصابات.

وبينت الصحة في تقرير لها، إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأفادت بأنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء601، وإجمالي عدد الإصابات 1,607، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 726.

وذكرت أنه منذ 7 أكتوبر 2023 بلغ العدد التراكمي للشهداء 72,061 والعدد التراكمي للإصابات 171,715.