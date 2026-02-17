حماس تدين إبعاد إمام الأقصى وتدعو للرباط فيه

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتقال سلطات الاحتلال إمام المسجد الأقصى الشيخ محمد علي العباسي، وتسليمه قراراً بالإبعاد عن المسجد، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل تدخلاً سافراً في شؤون الأقصى واعتداءً مرفوضاً على أئمته.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن تصاعد انتهاكات حكومة الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى، وفرض قيود على دخول المصلين، ومنع تنفيذ الخطط اللوجستية الخاصة بشهر رمضان، إلى جانب تكثيف اقتحامات المستوطنين، تمثل تدخلات خطيرة تندرج ضمن محاولات السيطرة عليه وتهويده، وتقييد حرية العبادة فيه، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وشددت الحركة على بطلان كل إجراءات وقرارات سلطة الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه وإعماره، والوقوف حائط صد أمام ما وصفته بمخططات العبث بهويته.

كما دعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمتين العربية والإسلامية، دولاً وحكومات وشعوباً، إلى التحرك العاجل عبر مختلف المسارات لحماية المسجد الأقصى من خطر التهويد، واتخاذ خطوات عملية للضغط من أجل وقف الاعتداءات.