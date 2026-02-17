3 وفيات و19 حادثة انهيار آبار بدائية في غزة خلال 2025

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، ضمن تقريرها السنوي لعام 2025، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة لمواطنين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم إنشاء آبار بدائية لاستخراج المياه في مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضح التقرير أن فرق الإنقاذ تعاملت خلال العام مع 19 حادثة مرتبطة بانهيار حفر رملية عميقة، كان مواطنون قد شرعوا بحفرها بهدف تأمين احتياجاتهم المائية، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها القطاع.

ووفق المعطيات، تمكنت الطواقم من إنقاذ عدد من العالقين بعد أن طمرتهم الرمال داخل تلك الحفر، فيما فارق ثلاثة أشخاص الحياة لاحقًا متأثرين بإصاباتهم بعد نقلهم إلى المستشفيات.

وأشار الدفاع المدني إلى تصاعد ملحوظ في هذا النوع من الحوادث خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة اضطرار العديد من الأسر إلى البحث عن مصادر بديلة للمياه، خاصة في مناطق النزوح.

وطالبت المديرية الجهات المعنية بتوفير حلول آمنة ومستدامة لتأمين المياه للسكان، بما يقلل من لجوئهم إلى أساليب حفر خطرة قد تودي بحياتهم.