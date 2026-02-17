الاحتلال يواصل خروقاته.. استشهاد طفل شمالي غزة واعتقال صيادين وغارات جوية على القطاع

استشهد طفل فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم عمليات قصف ونسف منازل في عدة مناطق شرقي قطاع غزة، إلى جانب اعتقال صيادين اثنين من بحر مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن زوارق حربية إسرائيلية اعتقلت الصيادين أحمد صبحي ومحمد خميس سعد الله أثناء عملهما في بحر مدينة غزة، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

كما ذكرت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع غارتين جويتين شنتهما طائرات الاحتلال على المنطقة ذاتها. وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في وقت نفذ فيه جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل شمالي القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين حركة حماس و"إسرائيل"، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.