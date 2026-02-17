الأربعاء بداية رمضان في 9 دول إسلامية والخميس في دول أخرى

أعلنت 9 دول إسلامية هي السعودية وقطر والإمارات والبحرين واليمن والكويت والعراق ولبنان وفلسطين أن يوم غد الأربعاء 18 فبراير/شباط 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت دول إسلامية أخرى بعد غد الخميس أول أيام الشهر الفضيل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي إعلانه أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا أكدت أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان للعام 1447هـ.

وأضاف البلاغ أن "عددا من الشهود العدول" أفادوا برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، ومن ثم فإن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر رمضان المبارك.

وفي العاصمة القطرية الدوحة أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال بيان للجنة عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن "رؤية الهلال ثبتت هذه الليلة"، وإن يوم غد الأربعاء هو بداية الشهر الفضيل.

وفي الإمارات العربية المتحدة قالت وكالة الأنباء الرسمية إن ديوان الرئاسة الإماراتية أعلن الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل.

وفي الكويت قالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) إن لجنة الرؤية الشرعية أعلنت ثبوت هلال شهر رمضان، وأن يوم غد الأربعاء هو أول أيامه.

وفي البحرين، قالت هيئة الرؤية الشرعية إنه لم يتقدم لها أحد يدلي بشهادته عن ثبوت رؤية الهلال، إلا أنه ثبت شرعا في السعودية رؤيته، وعليه قررت أن يكون الأربعاء أول أيام رمضان.

أما وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد نقلت عن وزارة الأوقاف والإرشاد إعلانها "يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان".

وفي العراق، أعلنت ديوان الوقف السني، في بيان متلفز، الأربعاء أول أيام شهر رمضان.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليصبح غدا الأربعاء أول أيام الشهر.

وفي لبنان، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إن الأربعاء هو أول أيام رمضان، لأنه ثبتت رؤية هلاله في عدة أقطار عربية وإسلامية.

بداية الشهر الخميس

وقالت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا إن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام رمضان المبارك.

كما أعلن مفتي الأردن أحمد الحسنات الخميس أول أيام رمضان، بعد تعذر رؤية هلال شهر الصوم بعد مغيب شمس اليوم.

أما في إندونيسيا فأعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الخميس سيكون أول أيام رمضان. وفي وقت سابق أعلنت سلطنة عُمان بدورها أن رمضان سيبدأ الخميس، وذلك استنادا لحسابات فلكية أكدت استحالة رؤية الهلال.

كما أعلنت كل من سوريا ومصر أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

في المقابل، يتحرى كل من المغرب وموريتانيا هلال رمضان غدا الأربعاء، لأن اليوم الثلاثاء لديهما هو 28 من شهر شعبان، نظرا لتأخر بدء الشهر فيهما يوما واحدا عن بقية الدول.