هدم 55 منزلًا منذ بداية العام… حماس تحذر من مخططات التهجير والضم

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية، في إطار ما وصفته بـ"استهداف ممنهج للوجود الفلسطيني"، مشيرةً إلى أن أحدث هذه الجرائم تمثلت في هدم عمارة سكنية مأهولة جنوب مدينة الخليل.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن سياسات الهدم والعقاب الجماعي لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكًا بأرضه ووطنه، ولن تنجح في اقتلاعه أو دفعه إلى الرحيل، رغم تصاعد الاعتداءات والمشاريع الاستيطانية التي تهدف إلى تهجيره.

وأضاف البيان أن عملية الهدم الأخيرة تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، لافتًا إلى أن عدد المنازل الفلسطينية التي هُدمت منذ بداية العام الجاري بلغ نحو 55 منزلًا، بالتزامن مع مخططات التهجير والضم التي تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني.

وشددت الحركة على أن هذه المخططات "ستبوء بالفشل أمام إرادة الشعب الفلسطيني وصموده"، داعيةً إلى تفعيل لجان المقاومة الشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين.