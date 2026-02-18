إعلام الأسرى يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفتى أحمد عابد

حمّل مكتب إعلام الأسرى، فبراير/شباط 2026، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفتى أحمد نعمان عابد (18 عامًا) من مدينة طولكرم، في ظل التدهور الخطير لوضعه الصحي، وحرمان عائلته من أي معلومات مطمئنة حول حالته.

وأوضح المكتب أن الأسير عابد خضع لعمليتين جراحيتين خلال شهر واحد، الأولى بتاريخ 1/1/2026 والثانية بتاريخ 26/1/2026، داخل مستشفى العفولة، مؤكدًا أن حالته الصحية تستوجب إبقاءه تحت إشراف طبي مباشر، إلا أن إدارة السجون أعادته فورًا إلى سجن مجدو، في خطوة تشكّل خطرًا حقيقيًا على حياته.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن أحمد يعاني جرحًا حديثًا في منطقة البطن يصل إلى المثانة، ويحتاج إلى تعقيم ومتابعة طبية مستمرة غير متوفرة داخل السجون، لا سيما في ظل ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى النظافة والتهوية والطعام الملائم لحالته الصحية، ما يزيد من احتمالات تدهور وضعه وحدوث مضاعفات خطيرة.

وبيّن المكتب أن الطاقم القانوني للأسير طالب خلال جلسة محاكمته بنقله العاجل إلى المستشفى، محذرًا من خطورة استمرار احتجازه بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين متقاربتين، مؤكدًا أن الإهمال الطبي المتعمد يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياته.

وشدد إعلام الأسرى على أن الأسير عابد معتقل منذ 11/2/2025، وقد جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري دون سقف زمني رغم صغر سنه، وحُرم من حقه في التعليم إذ كان يستعد لامتحانات الثانوية العامة، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.