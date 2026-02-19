"المجاهدين الفلسطينية" تدين تقليص عمل معبر رفح وتحمّل (إسرائيل) المسؤولية

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن ما يجري في آلية تشغيل معبر رفح يمثل "انتهاكات جسيمة" من قبل إسرائيل، مشيرةً إلى أن تقليص ساعات العمل والتضييق على المسافرين والعائدين يأتي في سياق الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن إصرار إسرائيل على تقليص أعداد المسافرين، خاصة من المرضى والجرحى الذين هم بأمسّ الحاجة إلى السفر، يُعد تعمدًا بتعريض حياة الآلاف للخطر، معتبرةً أن ذلك يشكل استمرارًا لما وصفته بسياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة.

وأضافت في بيانها أنها تحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن ما قالت إنها خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك آلية تشغيل معبر رفح، مؤكدة أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.