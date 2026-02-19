بالأسماء.. حملة اعتقالات واسعة في قلقيلية وعدة محافظات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 19 فبراير 2026 حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تركزت بشكل لافت في مدينة قلقيلية، وامتدت إلى الخليل وجنين ونابلس وسلفيت والقدس.

ففي محافظة قلقيلية: نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المدينة، عُرف من المعتقلين: موسى صوي، والد الشهيد محمد كمال الباز، الفتى صلاح نصورة، براء الباز، عبود الباز، المحرر عبود حرب، الشاب عمر حرب، المحرر سامح عفانة، الفتى مراد نوفل، المحرر وليد جبريل (أبو حيدر)، الشاب عمر قراقع، المحرر براء حماد، إسلام الباز، المحرر ياسر حماد، عمر قشمر، عبدالله شريم، مصعب الباز.

وفي محافظة الخليل: شهدت منطقة جبل جالس جنوب الخليل حملة اعتقالات، كما اعتقلت قوات الاحتلال أنس شريف الطيطي من مخيم الفوار جنوب الخليل.

أما في محافظة جنين: اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منصور ملحم والشاب عماد الأشقر من بلدة كفرراعي، كما اعتقلت الشابين مصطفى علي البزور وحمزة محمد البزور بعد مداهمة منزليهما في قرية رابا جنوب شرق جنين.

وفي محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال عماد بعارة بعد اقتحام منزله في حي التعاون الأوسط بمدينة نابلس، كما اعتقلت محمد الشخشير من نابلس.

بينما في محافظة سلفيت: اعتقلت قوات الاحتلال حسين عماد حسين جودة من قرية رافات غرب سلفيت.

وفي محافظة القدس: اعتقلت قوات الاحتلال خالد أبو لطيفة من منزله أثناء اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، كما اعتقلت محمد الزواوي من مخيم قلنديا.

مكتب إعلام الأسرى: تتواصل حملات الاعتقال المكثفة في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس، ضمن سياسة التصعيد المستمر، التي تستهدف شرائح واسعة من المواطنين، بما في ذلك أسر الشهداء والأسرى المحررين.

أسماء المعتقلين: