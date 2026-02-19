قصف جوي ومدفعي مكثف شرق غزة وجنوبي القطاع

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرق متواصل ومتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات شرقي مدينة خانيونس وعلى مناطق انتشار قوات الاحتلال في مدينة رفح، وسط تحليق للطيران الحربي جنوبي القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها جنوبي خانيونس، وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق انتشار قوات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس ومنطقة المواصي شرقي مدينة رفح.

واستهدف قصف إسرائيلي بالطيران الحربي مناطق انتشار قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق التهدئة في قطاع غزة، منذ توقيعه قبل 133 يوما، عبر غارات جوية وإطلاق نار وقصف مدفعي يستهدف مختلف مناطق القطاع، ويوقع المزيد من الشهداء والمصابين.