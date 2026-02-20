استشهاد مواطن بقصف طائرة مُسيّرة شمالي غزة في ثالث أيام رمضان

استشهد المواطن فادي خليف، فجر اليوم، جراء إلقاء طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قنبلة على خيمته شمالي قطاع غزة، في ثالث أيام شهر رمضان.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافاتها لمناطق متفرقة في القطاع، ضمن الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال شنّ غارات جوية وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار مكثفاً في شمالي ووسط وجنوبي القطاع.

ووفق المصادر، استهدفت طائرات إسرائيلية بغارتين جويتين شرقي حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، إضافة إلى قصف مدفعي متقطع طال المنطقة.

وفي وسط القطاع، نسف جيش الاحتلال مباني ومنشآت داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي مخيم البريج، بعد ساعات من إطلاق نار كثيف وأعمال تجريف قرب دوار أبو عطايا.

كما شهدت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع إطلاق نار مكثفاً من آليات الاحتلال، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.