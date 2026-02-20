3 غارات إسرائيلية على مخيم عين الحلوة بلبنان

شن الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، ثلاث غارات على مخيم عين الحلوة للاجئين، قرب مدينة صيدا، جنوب لبنان.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فإن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي نفذت ثلاث غارات على مخيم عين الحلوة، وسط معلومات أولية عن وقوع إصابات.

وذكرت أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ حي حطين في مخيم عين الحلوة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي ذات السياق، قال مصدر قيادي في حركة حماس لـ"العربي الجديد"، إن العدو يريد إدخال المخيمات الفلسطينية إلى معادلة الاعتداءات اليومية المستمرة على لبنان.

وتابع المصدر أن المكان المستهدف يضم مقرّاً للقوة الأمنية المشتركة في عين الحلوة وليس مركزاً لحماس.