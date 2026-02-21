رمضان كريم رمضان كريم

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس: ما يتعرض له المعتقلون في سجن الجنيد انتهاكٌ خطيرٌ لكل القيم الوطنية والأخلاقية

الرسالة نت

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن استمرار عشرات المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أكثر من عام على اعتقالهم، يعكس حجم المأساة التي يعيشها هؤلاء الأحرار، ويكشف مستوى الظلم الواقع عليهم نتيجة الاعتقال التعسفي وتنكيل أجهزة أمن السلطة بهم.

وشدد على أن ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، يشكل انتهاكاً خطيراً لكل القيم الوطنية والأخلاقية، ويستدعي وقفة جادة لإنهاء هذه المعاناة فوراً.

وحمّل شديد قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين المضربين عن الطعام، معتبراً معركتهم معركة كرامة وحرية.

وقال: "ونحن في رحاب شهر رمضان المبارك، نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة الاعتقال على خلفية الرأي أو الانتماء، لأن استمرار هذا النهج يفاقم الجراح الداخلية ويخدم أعداء شعبنا وقضيته".

ودعا القيادي في الحركة أبناء شعبنا وقواه الحية في الضفة الغربية إلى التحرك العاجل لمساندة المعتقلين، وتصعيد الفعاليات الشعبية والإعلامية نصرةً لهم، حتى نيل حريتهم وإنهاء معاناتهم.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/310056

كلمات مفتاحية

السلطة المعتقلون سجون السلطة انتهاكات السلطة سجن الجنيد المعتقلون في سجن الجنيد

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.