مركز شرطة خان يونس ينهي خلافاً على إخلاء مأجور بقيمة 50,000 شيكل

أنهى مركز شرطة خان يونس (المدينة) خلافًا بين مواطنين حول إخلاء مأجور وسط شارع البحر يحتوي على ديكورات ومحتويات بقيمة 50,000 شيكل.

وأوضح مدير المركز أن لجنة حل خلافات العقارات والإيجارات التابعة للمركز استقبلت شكوى المواطنة ( و.ع ) ضد المواطن ( م.م ) مفادها دخول ملك الغير وإبقاء اليد عنوة على محلها ومحتوياته من ديكورات وخلافه.

وبين مدير المركز تشكيله لجنة خاصة للموضوع استدعت طرفي النزاع، واستَمعت إلى أقوالهما، وعملت على تقريب وجهات النظر بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة.

وأضاف أنه بجهود ضباط اللجنة، تم التوصل لاتفاق بتسليم كامل الأغراض والديكورات وإخلاء المحل وتسليمه لمالكه وكتابة سند اتفاق وإنهاء خلاف بشكل كامل.

وأكد مدير المركز أن اللجنة تواصل متابعة ومعالجة قضايا العقارات والإيجارات بروح المسؤولية، حفاظًا على السلم الأهلي وتعزيزًا للنسيج الاجتماعي.