"المقاومة الفلسطينية" تنعى شهداء العدوان (الإسرائيلي) على لبنان

نعت لجان المقاومة في فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، والذي استهدف مناطق مدنية في البقاع شرق لبنان ومخيم عين الحلوة، واصفةً ما جرى بأنه جريمة وعدوان جديد يعكس الطبيعة الإجرامية للاحتلال.

وقالت اللجان في تصريح صحفي، إن العدو الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني تحت ذرائع واهية وتبريرات مضللة باتت مكشوفة، في ظل صمت دولي مخزياً.

وأضافت أن هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان والسيادة والمقاومة اللبنانية ما كان ليتم لولا الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي والإعلامي الذي توفره الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني

وأكدت أن هذا العدوان الخطير يشكل صفعة مدوية لكل المراهنين على السلام الأمريكي والغربي ويؤكد أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة السلاح والمواجهة ولا يردعه سوى المقاومة.