مستوطنون يضرمون النار في مدخل مسجد أبو بكر الصديق جنوب نابلس

أضرمت مجموعة من المستوطنين، فجر اليوم الإثنين، النار في مدخل مسجد مسجد أبو بكر الصديق بقرية تل جنوب مدينة نابلس، كما خطّت عبارات عنصرية على جدرانه، ما ألحق أضراراً في الموقع.

وأفاد شهود عيان بأن الأهالي هرعوا إلى المكان عقب اكتشاف الحريق، وتمكنوا من إخماد النيران، فيما بدت آثار الحرق واضحة على مدخل المسجد، إلى جانب شعارات عنصرية كُتبت على الجدران.

وفي ذات السياق، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية محاولة مجموعة من عصابات المستوطنين إحراق مسجد أبو بكر الصديق في قرية تل بنابلس ولكن محاولتهم باءت بالفشل.

وأوضحت الوزارة أن هذه العصابات وتحت حماية الاحتلال اعتدت على 45 مسجداً في العام الماضي 2025.