لليوم الـ136 من الهدنة.. جيش الاحتلال يواصل خروقاته المكثفة في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الإثنين ولليوم الـ 136 لتوقيع الهدنة، خروقاتها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما استهدفت المدفعية مناطق في بيت لاهيا شمالاً.

وتعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة لقصف مدفعي مكثف، تركز في حي التفاح شرق المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

ودمرت زوارق الاحتلال الحربية مركب صيد لشابين بعد استهدافه بالنار بشكل مكثف في بحر الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استهدفت المدفعية المناطق الشمالية لمدينة رفح، وسط إطلاق نار من الآليات العسكرية، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه الأهالي جنوب خان يونس.

وامتد القصف إلى المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع، إضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في المناطق الشرقية لشمال غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار، صباح الإثنين، بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج للاجئين والنازحين، وسط قطاع غزة.

وفي السياق، يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه المكثف في أجواء جنوبي القطاع.

وأمس الأحد، أوضح مركز غزة لحقوق الإنسان، أنه رصد خلال 133 يوماً بعد سريان اتفاق التهدئة، معدّل 13.5 خرقاً يومياً، معتبراً أن هذه الانتهاكات المتكررة تُفرغ الاتفاق من مضمونه.

وأشار المركز الحقوقي في بيان صحفي، إلى أن عدد الشهداء منذ بدء سريان الاتفاق بلغ 642 فلسطينياً، بمعدل 4.8 يومياً، بينهم 197 طفلاً و85 سيدة و22 مسناً، بنسبة 47.2% من إجمالي الضحايا.

وبلغ عدد المصابين 1643، بمعدل 12.3 يومياً، بينهم 504 أطفال و330 سيدة و89 مسناً، بنسبة 56.1%.