إتلاف 1128 كغم مواد غذائية غير صالحة في غزة

أتلفت مباحث التموين في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، الثلاثاء، 1128 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقالت المباحث، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الرقابية لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

وشملت الكميات المتلفة 768 كجم من زيت الزيتون داخل منشأة تجارية تابعة للتاجر (أ.ح)، وذلك بعد ثبوت رسوبها في الفحص المخبري، ما استوجب اتخاذ إجراءات الإتلاف وفق الأصول.

كما جرى إتلاف 360 كجم من المنجرينا داخل منشأة تعود للتاجر (ر.ح) من سكان دير البلح، بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

وأكدت مباحث التموين استمرار حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.