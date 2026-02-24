المرحلة الأخطر بعد الحرب: كيف يُدار الأمن في غزة؟

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية جديدة بعنوان "غزة بعد الحرب: مسارات إدارة الأمن في المرحلة الانتقالية"، تتناول التحديات المعقّدة التي تواجه قطاع غزة في مرحلة ما بعد توقف العمليات العسكرية، مع تركيز خاص على ملف الأمن بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على الاستقرار المجتمعي والسياسي.

وتسلط الورقة الضوء على واقع المرحلة الانتقالية في غزة، في ظل الدمار الواسع، وغياب المؤسسات التشريعية الفاعلة، وتعدد الفاعلين الأمنيين، واستمرار أشكال مختلفة من السيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية المرتبطة بإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية.

وتقدّم الدراسة قراءة تحليلية معمّقة للسياق الداخلي والإقليمي والدولي، وتناقش التحديات البنيوية التي تعيق تنظيم المشهد الأمني، كما تطرح مقاربة واقعية لإدارة الأمن تركّز على حماية المجتمع، ومنع الانفلات، وملء الفراغ المؤسسي، بعيدًا عن النماذج الجاهزة التي تفترض وجود دولة مكتملة الأركان.

ويؤكد المركز أن الورقة تهدف إلى الإسهام في النقاش الوطني الفلسطيني حول مآلات غزة بعد الحرب، وتوفير مرجع تحليلي للباحثين والكتاب وصنّاع القرار، بما يساعد على بلورة خيارات عملية تراعي خصوصية الواقع الفلسطيني وتحدياته السياسية والأمنية.

ويأتي هذا الإصدار في إطار الدور البحثي الذي يضطلع به المركز الفلسطيني للدراسات السياسية في متابعة التحولات السياسية والأمنية الفلسطينية، وتقديم دراسات معمّقة تسهم في دعم النقاش العام وصناعة السياسات على أسس معرفية رصينة.

