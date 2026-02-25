اقتحامات ليلية واعتقال شبان في عدة مناطق بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عدداً من الشبان عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: خالد عبد الرازق فقها، ومحمد أحمد موسى، عقب مداهمة منزليهما خلال اقتحام بلدة كفر اللبد شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال اقتحام بلدة إذنا غربي المدينة، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات في مدينة يطا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسيم طافش خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال الخليل.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد جمعة عقب مداهمة منزله خلال اقتحام محيط مستشفى الاتحاد، كما اعتقلت الشاب عصام أبو حويلة بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة شرق المدينة.

أما في محافظة طوباس، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب رشيد دراغمة، والشاب محمد أبو سياج عقب مداهمة منزليهما خلال اقتحام المدينة.

كما اعتقلت الشاب مؤمن أيمن أبو عرة بعد مداهمة منزله في حي الزرعينة ببلدة عقابا شمال طوباس، إلى جانب اعتقال يحيى جميل جبرين ومحمد موسى حميد بعد اقتحام منازلهم في البلدة ذاتها.

وفي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام البلدة.