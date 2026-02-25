القنصلية الأمريكية تفتح فرعًا في مستوطنة "إفرات" بالضفة لأول مرة منذ 1967

أكدت القناة 14 العبرية أن القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة افتتحت فرعًا لها في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ العام 1967.

وقالت القناة إن القنصلية افتتحت فرعها في مستوطنة "إفرات" داخل تجمع غوش عتصيون جنوبي بيت لحم.

وأشارت القناة إلى أن القرار يعد تغيراً جوهرياً في الموقف الأمريكي واعترافاً ضمنياً بالسيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

فيما ذكر موقع "كيبا" العبري أن القنصلية الامريكية ستفتح مكتباً لها في مستوطنة "إفرات" داخل تجمع "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية ، في خطوة تعكس التغير الكبير في الموقف الأمريكي من الأراضي المحتلة عام 67 وتعد إعترافاً ضمنياً بالسيادة الإسرائيلية هناك.

وذكر الموقع ان الخطوة تحمل دلالات سياسية كبيرة فوجود القنصلية داخل مستوطنة في الضفة الغربية يعتبر تغيراً في التعاطي الامريكي مع قضية الإحتلال لمناطق 67 وبالتالي فالولايات المتحدة تسير نحو سياسة مغايرة لتلك التي انتهجتها على مدار السنوات السابقة تجاه مكانة الضفة الغربية القانونية.

يأتي ذلك في أعقاب قرارات أصدرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا تؤدي إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.

ترجمة: وكالة صفا