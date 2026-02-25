وزارة الصحة: 9 شهداء وإصابات في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن وصول 9 شهداء و4 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 6 شهداء تم انتشالهم.

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 618، والإصابات 1,663، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 732.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فسجلت 72,082 شهيداً و171,761 إصابة في قطاع غزة.