الغذاء العالمي يوصد أبوابه بغزة غدا

أعلنت مصادر في مطبخ الغذاء العالمي؛ أن المطبخ سيغلق أبوابه في غزة يوم غد الجمعة؛ وقد أخطر موظفيه وعامليه بانتهاء عقودهم.

وأوضح المصدر لـ"الرسالة نت"، أن المطبخ كان ينتج يوميا مليون و500 وجبة؛ وقد تقلصت نتيجة توقف الامدادات للمطبخ من المعبر.

وذكر أن المطبخ كان يصله قرابة 20 شاحنة يوميا؛ وقد تقلصت لخمسة شاحنات وهي لا تكفي لتشغيل مطبخين.

ويقول إن اكثر من 7 آلاف قدر يوميا تقلصت لـ500 قدر ؛ وهي كمية لا تلبي احتياج فرع واحد من أفرع المطبخ.

وبين المصدر أنّ المطبخ بذل جهودا مع اطراف مختلفة ولهذه اللحظة لا يوجد أي استجابة إسرائيلية تسمح بإدخال المزيد من المواد.

وأشار إلى أن قرابة ألفين وخمسئة شخص يتعاقدوا مع المطبخ تم اخطارهم بانتهاء عملهم يوم غد الجمعة.