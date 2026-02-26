المركز الفلسطيني للدراسات: تقرير نتنياهو عن 7 أكتوبر يعيد توزيع المسؤولية ويتجاهل البعد السياسي للإخفاق

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية جديدة بعنوان: «تقرير نتنياهو عن 7 أكتوبر: إدارة الإخفاق وإعادة توزيع المسؤولية»، تناولت بالقراءة النقدية تقرير رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن أحداث السابع من أكتوبر، في ظل تصاعد الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي حول طبيعة الإخفاق الأمني والسياسي ومسؤولية المستويات المختلفة عنه.

وتشير الدراسة إلى أن تقرير نتنياهو سعى إلى إعادة صياغة رواية الحدث عبر حصر الفشل في الدوائر الاستخباراتية والعسكرية، مع تقليل حضور المستوى السياسي في صناعة القرار وتشكيل البيئة الاستراتيجية التي سبقت العملية. ووفقًا لتحليل باحثي المركز، فإن الخطاب المستخدم في التقرير يعكس محاولة لإدارة الأزمة داخليًا من خلال إعادة توزيع المسؤولية وتخفيف الضغط عن القيادة السياسية.

وتوضح الورقة أن ما جرى في 7 أكتوبر لا يمكن قراءته بوصفه حادثًا منفصلًا أو خللًا تقنيًا عابرًا، بل هو – بحسب توصيفها – نتيجة تراكم سياسات طويلة الأمد تبنتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، من بينها سياسة “الاحتواء”، والرهان على أدوات الردع الاقتصادي، والتقليل من شأن قدرات الفاعلين غير التقليديين في قطاع غزة.

كما تتوقف الدراسة عند السياق السياسي الداخلي في إسرائيل، معتبرة أن التقرير يأتي في لحظة حساسة تشهد تصاعد مطالبات بإجراء تحقيقات أوسع وتحميل المسؤوليات على المستويات القيادية، في ظل حالة استقطاب حاد داخل المؤسسة السياسية والأمنية.

وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن إصدار هذه الورقة يأتي ضمن جهوده البحثية الرامية إلى متابعة التحولات داخل المنظومة الإسرائيلية، وتقديم تحليلات معمقة تسهم في قراءة المشهد السياسي والأمني، وتزويد الباحثين والإعلاميين وصناع القرار بأدوات فهم نقدية للرواية الإسرائيلية وأبعادها الاستراتيجية.

ودعا المركز المهتمين إلى الاطلاع على النص الكامل للدراسة عبر موقعه الإلكتروني.

https://pcps.ps/?p=2687