"إسرائيل" تشن هجوما استباقيا على إيران

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه سماع دوي انفجارات في العاصمة طهران وتصاعد أعمدة الدخان.

وبدأت "إسرائيل" بشن "هجوم ثان" على إيران، اليوم السبت، في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه 3 انفجارات دوت وسط طهران وسقطت صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه جرى استهداف عشرات الأهداف التابعة للنظام في إيران.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق المدارس في إسرائيل وحظر التجمعات العامة وإبلاغ الإسرائيليين بالعمل من المنزل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل خلال الدقائق الأخيرة.

وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية أنه يمنع على الإسرائيليين الوصول إلى كافة المطارات حتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن طائرات مدنية أجنبية كانت في طريقها لإسرائيل وبدأت في عودة أدراجها بسبب القصف.

وفيما يلي أبرز التطورات:

القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني: الهجوم إسرائيلي أمريكي مشترك نعمل عليه منذ أشهر.

مراسل الجزيرة: انفجار جديد في شمال وشرق طهران

مراسل الجزيرة: انفجارات في مناطق عدة في طهران

وكالة مهر الإيرانية: انفجاران في منطقة سيد خندان شرقي طهران

مراسل الجزيرة: دوي انفجارين جديدين في العاصمة الإيرانية

إسرائيل تقصف طهران

وزيرة المواصلات الإسرائيلية: يمنع على الإسرائيليين الوصول إلى كافة المطارات حتى إشعار آخر.

يتبع ..