الداخلية بغزة تبدأ انتشارًا مكثفًا لضبط الأسواق وتتوعد المحتكرين بإجراءات مشددة

شرعت مباحث التموين والإدارات المختصة بالشرطة صباح اليوم بانتشار مكثف بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، وبدء جولات على الأسواق والمراكز التجارية والمحال في جميع محافظات القطاع؛ وذلك لمتابعة توفر السلع ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال.

ودعت المواطنين إلى التزود باحتياجاتهم الأساسية في الإطار الطبيعي،مهيبة بالتجار والباعة إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية والالتزام بتوفير السلع كافة بأسعارها المتداولة.

أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ومحاسبة من يتورطون في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.