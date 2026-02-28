رمضان كريم رمضان كريم

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الداخلية بغزة تبدأ انتشارًا مكثفًا لضبط الأسواق وتتوعد المحتكرين بإجراءات مشددة

الرسالة نت - غزة

شرعت مباحث التموين والإدارات المختصة بالشرطة صباح اليوم بانتشار مكثف بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، وبدء جولات على الأسواق والمراكز التجارية والمحال في جميع محافظات القطاع؛ وذلك لمتابعة توفر السلع ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال.

ودعت المواطنين إلى التزود باحتياجاتهم الأساسية في الإطار الطبيعي،مهيبة بالتجار والباعة إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية والالتزام بتوفير السلع كافة بأسعارها المتداولة.

أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ومحاسبة من يتورطون في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/310158

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.