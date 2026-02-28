أنصار الله لـ "الرسالة نت": الحرب ستفجّر المنطقة والعدو الأمريكي "الإسرائيلي" سيدفع الثمن غالياً

قال حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة إن “هذه الحرب المسعورة لن تبقى في إطارها الضيق، بل تمثل انفجاراً للمنطقة بأسرها، وسيشاهد العالم بأكمله ارتداداتها السياسية والعسكرية والأمنية”.

وأكد الأسد في تصريح خاص ب"الرسالة نت"، أن ما وصفه بـ“العدو الأمريكي الإسرائيلي” سيكتشف قريباً حجم الخطأ الذي يرتكبه، مضيفاً أن “الجرائم التي تُرتكب اليوم لن تمر دون رد، وأن قوى العدوان ستندم على ما تقترفه بحق شعوب المنطقة”.

وأشار إلى أن اليمن “سيقول كلمته اليوم بوضوح”، موضحاً أن الموقف الميداني متروك لرجال القوات المسلحة الذين وصفهم بأنهم “على أتم الجاهزية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقومية”.

وأضاف: “قلناها سابقاً ونكررها اليوم، إن هذا الكيان سيدفع الثمن غالياً، وكل خطوة عدوانية سيكون لها رد محسوب ومؤلم”، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستكشف عن معادلات جديدة في مسار المواجهة.

وختم الأسد تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري يمثل “تحولاً مفصلياً في مسار الصراع”، وأن الأيام القادمة ستحمل تطورات وصفها بـ“الحاسمة”.