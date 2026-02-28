القائم بأعمال الغرفة التجارية بغزة: إجراءات عقابية حاسمة ضد التجار المستغلين وتجميد عضوية المخالفين

أعلن حسام الحويطي القائم بأعمال الغرفة التجارية الصناعية الزراعية بغزة عن اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة بحق التجار الذين يثبت استغلالهم للظروف الراهنة في القطاع.

وأكد الحويطي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن بعض التجار قاموا باحتجاز بضائع وتخزينها في المستودعات بغرض الاستغلال، مشدداً على أن الوزارة والغرفة التجارية تتابعان هذا الملف بشكل مباشر، وأن كل من يثبت تورطه سيُحاسب قانونياً دون تهاون.

وأوضح أن الغرفة بدأت فعلياً برصد أسماء المخالفين من خلال تلقي شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد التي خصصت رقماً لتلقي الشكاوى، لافتاً إلى أن الغرفة ستعلن قريباً عن رقم خاص بها لهذا الغرض. وأضاف أن من بين الإجراءات التي ستُتخذ بحق المخالفين منعهم من الاستفادة من خدمات الغرفة وتجميد عضويتهم، إضافة إلى نشر أسماء التجار المخالفين وفقاً للقانون.

ودعا الحويطي جميع التجار إلى الوقوف إلى جانب أبناء شعبهم وعدم استغلال الظروف، مؤكداً أن هذه الممارسات “عادة سيئة ومرحلة لن تتكرر”، وأن الغرفة ستتخذ إجراءات وصفها بـ“الصادمة” لضبط السوق وحماية المستهلك.

وفي السياق ذاته، طمأن المواطنين بأن المعابر ما زالت تعمل على حالها دون أي تغيير، مؤكداً توفر بضائع من المواد الغذائية والملابس تكفي لمدة ستة أشهر قادمة.

كما ناشد المواطنين بعدم تخزين السلع وشراء الاحتياج اليومي فقط، داعياً الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة.