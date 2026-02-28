لجان المقاومة تدين العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران وتؤكد تضامنها الكامل

أدانت لجان المقاومة في فلسطين، بأشد العبارات، العدوان الصهيوني الأمريكي الواسع ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، مؤكدةً أنه يشكل تصعيدًا خطيرًا ينذر بانفجار المنطقة، ويعكس الوجه الإجرامي العدواني الغادر للإدارة الأمريكية ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة.

وأكدت اللجان في تصريح صحفي، أن العدوان الصهيوني الأمريكي الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يؤكد مجددًا أن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية المجرمة يمثلان خطرًا وجوديًا على المنطقة بأسرها، وعلى كل من يرفض الخضوع ويصر على دعم قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين.

وأضافت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها الشجاعة وشعبها المسلم العظيم تدفع ثمن مواقفها المبدئية في دعم فلسطين ومقاومتها، وثمن تمسكها بقرارها المستقل، مشددةً على أن ذلك يستدعي موقفًا موحدًا في وجه هذا العدوان البربري.

وأعلنت لجان المقاومة تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدةً أن هذا العدوان هو عدوان على كل الأمة وشعوبها، ودعت جميع أحرار الأمة وقواها الحية إلى الانخراط الواسع في التصدي له، وشددت على أن المعركة مصيرية وتتطلب وحدة الصف وتكامل الجهود لمواجهة الجرائم الصهيوأمريكية وإفشال مخططاتهم وأهدافهم التوسعية.