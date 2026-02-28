رمضان كريم رمضان كريم

ضمن إجراءتها لمنع الاحتكار ومتابعة الأسعار

"مباحث التموين" في غزة توقف 29 تجارًا مخالفاً وتغلق 11 محلًا

الرسالة نت

أوقفت دائرة مباحث التموين بالشرطة، اليوم السبت، 29 تاجرًا، وأغلقت 11 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفتهم القرارات الخاصة بمنع الاحتكار ورفع الأسعار في محافظات قطاع غزة. 

 جاء ذلك، ضمن الإجراءات التي اتخذتها مباحث التموين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لمتابعة أسواق القطاع وضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

 وأكدت مباحث التموين مواصلة الجولات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين.
 
 وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد دعت المواطنين في قطاع غزة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات احتكار أو استغلال أو تلاعب بأسعار المواد التموينية والبضائع، عبر الاتصال بالرقم المجاني للعمليات المركزية (109).

