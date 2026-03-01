حماس تنعى علي خامنئي وتدين الهجوم على طهران

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، الذي استشهد إلى جانب عدد من القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، جرّاء هجوم استهدف العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت الحركة في بيانها أن خامنئي، بصفته قائد الثورة الإسلامية في إيران، ارتقى مع “ثلة من القيادات السياسية والعسكرية”، من بينهم وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، وأمين مجلس الدفاع علي شمخاني، والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم الموسوي، وذلك إثر ما وصفته بـ“عدوان صهيوأمريكي غادر وغاشم”.

واعتبرت حماس أن الهجوم يشكل “اعتداءً سافراً على سيادة دولة مستقلة، وانتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية”، محمّلةً الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

ونعت الحركة خامنئي، مشيدةً بما وصفته بـ“مسيرته الحافلة بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته”، مشيرةً إلى أن مواقفه الداعمة لفلسطين وغزة والقدس استمرت لعقود، وشملت دعماً سياسياً ودبلوماسياً وشعبياً وعسكرياً، رغم ما تعرّضت له إيران من ضغوط وعقوبات.

وأكدت حماس في بيانها تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية “قيادةً وشعباً”، وجدّدت موقفها بأن ما يجري “لن يفلح في تحقيق أهداف الاحتلال أو فرض معادلات جديدة في المنطقة”، على حد تعبيرها.

وختمت الحركة بيانها بالدعاء للضحايا، معربةً عن تعازيها للشعب الإيراني وذوي القتلى، ومشددةً على تمسّكها بما وصفته بـ“نهج الدفاع عن الحقوق والسيادة ودعم القضية الفلسطينية حتى زوال الاحتلال”.