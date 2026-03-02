"مباحث التموين" تضبط 15 طناً من المجمدات المحتكرة في جنوب غزة

استمراراً لجهود متابعة الأسواق وضبط الأسعار في المحافظة الجنوبية، نفذت وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين جولات ميدانية استهدفت مخازن السلع والثلاجات وكيموسيونات بيع الخضار، وأسفرت عن جملة من الإجراءات.

وتم خلال الجولات التحفظ على كمية تقدر بـ15 طناً من المجمدات كانت مخبأة ومحتكرة داخل إحدى الثلاجات، كما جرى اعتقال عدد من تجار الخضار في المحافظة الجنوبية.

وفي السياق ذاته، جرى بيع الكميات المضبوطة من الدجاج المحتكر، والتي بلغت نحو 3 أطنان، في أماكن مختلفة داخل المحافظة. كما تم بيع أصناف من الخضار المضبوطة وفق السعر المعلن من الوزارة في القائمة الاسترشادية، حيث بيعت البندورة بسعر 19 شيكلاً، والبطاطا بـ8 شواكل، والبصل بـ8 شواكل، إضافة إلى ضبط كمية من السكر كانت تباع بسعر 6 شواكل، وتم بيعها بالسعر الرسمي.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق جميع المخالفين.