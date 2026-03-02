الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في شمالها، تخللها اقتحام مخيمات وبلدات عدة.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرقي المدينة، وحوّلت مركز عسكر إلى نقطة تحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب بكر مسلم خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد، والشاب مؤيد جودة خلال اقتحام قرية عراق التايه شرق المدينة، إضافة إلى اعتقال الشاب عنان قادوس عقب مداهمة منزله في قرية عراق بورين جنوب نابلس.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال اقتحام بلدة حبلة جنوب المدينة، بينهم الأسير المحرر الأستاذ علي الجدع، الذي أُعيد اعتقاله بعد أيام من تحرره، عقب مداهمة منزله.

كما اعتقلت الشاب إسلام زيد بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية، والشاب عمير أبو حامد من مكان سكنه في المدينة، إضافة إلى عمران أبو حامد من حي كفر سابا، وماجد سامر زهران من منزله في قلقيلية.

أما في محافظة طولكرم، فاعتقلت قوات الاحتلال الدكتور براء عمر بدير من قرية فرعون، ومعتصم شلباية من ضاحية ذنابة، كما اعتقلت الشاب شادي ماهر أبو هادية عقب مداهمة منزله في فرعون، والشاب عنان جابر من منزله في مدينة طولكرم، وآدم نعمان الزبدة من ضاحية شويكة، إضافة إلى الأسير المحرر براء يوسف زايد من بلدة عنبتا شرق المحافظة، وشابًا آخر خلال اقتحام حي الرشيد شرق ضاحية ذنابة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال اقتحام قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، وأطلقت الرصاص الحي خلال اقتحام قرية أبو فلاح المجاورة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب تامر شوامرة من حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال الشاب باسل زهران من مخيم قلنديا شمال القدس.

وفي جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مراد خزيمية من بلدة قباطية.