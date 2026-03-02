الصحة اللبنانية: 31 شهيدًا و149 جريحًا في الغارات (الإسرائيلية) على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت إلى "31 شهيداً و149 جريحاً"، في أحدث موجة من التصعيد العسكري.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر لبنانية أن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لغارات إسرائيلية، في حين أوردت وكالة رويترز عن شهود أن أكثر من 12 انفجارا هزت العاصمة اللبنانية.

وقد ذكر حزب الله في بيان أنه قصف موقع مشمار الكرمل جنوبي مدينة حيفا بدفعة من الصواريخ والمسيَّرات "ثأرا لدم الإمام خامنئي ودفاعا عن لبنان وشعبه".

وأضاف الحزب أن "المقاومة أكدت أن استمرار الاعتداءات (الإسرائيلية) واغتيال قادتنا وشبابنا يعطينا الحق في الدفاع والرد".

وهذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها حزب الله هجوما على (إسرائيل) منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب و(تل أبيب)، رغم مواصلة (إسرائيل) خروقاتها بشكل شبه يومي للاتفاق منذ توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.