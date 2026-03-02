مجتبى رحماندوست: الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ستنكسر… وزمن الهيمنة إلى أفول

قال رئيس كتلة دعم فلسطين والمقاومة في مجلس الشورى الإيراني مجتبى رحماندوست إن ما تتعرض له بلاده هو "حرب أمريكية-إسرائيلية مكتملة الأركان"، مؤكداً أن إيران تخوض هذه المواجهة دفاعاً مشروعاً عن النفس، في إطار حماية سيادتها وقرارها الوطني.

وأوضح رحماندوست في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن الرد الإيراني يأتي في سياق ردع العدوان وكسر معادلة الهيمنة التي حاولت الولايات المتحدة فرضها على شعوب المنطقة لعقود، مشدداً على أن طهران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها لن تقبل بالاعتداء أو فرض الإملاءات بالقوة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات استراتيجية عميقة، عنوانها تراجع النفوذ الأمريكي في غرب آسيا، وصعود إرادة الشعوب الرافضة للتبعية، مؤكداً أن "زمن العربدة الأمريكية في المنطقة يقترب من نهايته".

وأشار إلى أن ما يجري اليوم ليس صراعاً تقليدياً، بل معركة إرادات تتعلق بمستقبل المنطقة وهويتها السياسية، لافتاً إلى أن محاولات إخضاع إيران عبر الضغوط العسكرية أو الاقتصادية أثبتت فشلها.

وأكد رحماندوست أن معركة طوفان الأقصى التي انطلقت من غزة شكّلت نقطة تحول مفصلية في مسار الصراع، معتبراً أنها "كسرت صورة الردع الإسرائيلي وأعادت صياغة معادلات القوة في المنطقة".

وقال إن هذه المعركة، بما حملته من رسائل، ستقتلع الكبرياء الأمريكي والإسرائيلي، وإن حالة العلو والاستقواء التي مارستها واشنطن وتل أبيب لسنوات طويلة مآلها إلى أفول وانهيار، وفق تعبيره.

وشدد على أن محور المقاومة بات أكثر تماسكاً وقدرة على فرض معادلات جديدة، وأن أي عدوان إضافي سيقابل بردود تتناسب مع حجمه، في إطار الدفاع عن الشعوب وحقوقها المشروعة.

وختم رحماندوست بالقول إن المنطقة تقف على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها إنهاء الهيمنة وبناء توازنات أكثر عدلاً، مؤكداً أن إرادة الشعوب أقوى من أي قوة عسكرية، وأن المستقبل لن يكون لصالح الاحتلال أو داعميه.