الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا بينهم سيدة خلال اقتحامات واسعة في مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 22 مواطنا -على الأقل- بينهم سيدة، خلال حملة اقتحامات في أنحاء الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت حملات دهم واسعة في بلدات سنيريا وكفر ثلث وراس عطية وبيت أمين جنوب قلقيلية، تخللها تفتيش المنازل والتحقيق ميدانيا مع المواطنين، واعتقال نحو 13 مواطنا.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت من كفر ثلث الشقيقين أدهم وعلي رفيق شواهنة، وسامر علي شواهنة، وياسين محسن، واعتقلت المواطن ياسر مراعبة ونجله همام من رأس عطية.

فيما عُرف من بين المعتقلين في سنيريا كل من: علاء صادق عمر، وجميل علي عمر، وممدوح غالب بري، وأحمد اسماعيل زرعي، وإسلام يونس، ومهند ثائر يونس، وعبد الفتاح يونس.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي مدينة نابلس عقب تسلل قوة خاصة من الجيش إلى المخيم، وداهمت عددا من المنازل، وسط أنباء عن تسجيل حالة اعتقال واحدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير عويس بعد مداهمة منزله في منطقة عسكر البلد شرقي مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله، واعتقلت 4 شبان بعد مداهمة منازلهم، وهم: محمد نادر عبيد، وفداء نادر عبيد، وبهاء عوض، وعز الدين عوض.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين وسيدة خلال مداهمات لمنازل المواطنين بالمدينة، وهم: فاتنة الشرباتي، ومحمود القواسمة، وكرم العويوي.