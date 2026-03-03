ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بين (الإسرائيليين) جراء القصف الصاروخي الإيراني

أفادت القناة الـ12 العبرية بإصابة 4 مستوطنين في سقوط مباشر لصاروخ على مبنى في منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وقالت القناة إن الإسعاف (الإسرائيلي) تلقى بلاغات عن إصابات مباشرة، بالتزامن مع اعتراض الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ القادمة من إيران.

وفي حادثة منفصلة، انفجر صاروخ يحمل رأسا انشطارياً في مستوطنة بتيح تكفا بوسط فلسطين المحتلة ، وفق ما ذكرت القناة 12، ما تسبب بأضرار واسعة في المباني المحيطة.

ويُذكر أن شهدت مستوطنة بيت شيمش غرب القدس قصفاً إيرانياً استهدف ملجأً بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل 9 مستوطنين وإصابة 27 آخرين، بحسب ما نقلته القناة 12 والإذاعة الرسمية لجيش الاحتلال (الإسرائيلي).

وتسبّب القصف بدمار واسع في المنطقة المستهدفة، بما في ذلك انهيار عدة مبانٍ بشكل كامل، وارتفاع أعمدة الدخان، فيما هرع طاقم الإسعاف (الإسرائيلي) إلى المكان لانتشال القتلى والمصابين.

وكشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بين (الإسرائيليين) منذ بدء الحرب مع إيران بلغ 1050 شخصاً، منهم 289 إصابة سجلت خلال اليوم الماضي وحده.