"الإعلاميين الفلسطينيين" يدين استهداف الاحتلال لمؤسسات إعلامية في لبنان وإيران

يدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استهداف طائرات الاحتلال لمقر إذاعة النور في الضاحية الجنوبية لـ بيروت، كما يدين الاستهداف الإسرائيلي لـ قناة المنار ولمبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في اعتداءات خطيرة تطال مؤسسات إعلامية مدنية وتشكل انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الصحفي.

ويؤكد المنتدى تضامنه الكامل مع الزملاء في إذاعة النور وقناة المنار والتلفزيون الإيراني، ومع جميع الإعلاميين الذين يتعرضون للاستهداف بسبب قيامهم بواجبهم المهني في نقل الحقيقة.

ويشدد المنتدى على أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادًا لسياسة ممنهجة طالت الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية خلال السنوات الماضية، من قصف وتدمير واعتقال وإبعاد، في محاولة لإسكات الرواية الفلسطينية.

وقال إن استهداف الإعلام في فلسطين ولبنان وإيران يعكس خوف الاحتلال من الكلمة الحرة، ولن ينجح في حجب الحقيقة أو كسر إرادة الصحفيين.