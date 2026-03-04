اعتقال صحفي وأسرى محررين خلال مداهمات فجراً في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عدداً من الشبان، بينهم صحفي وأسرى محررون.

ففي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم عقبة جبر، فيما واصلت حملة مداهمات لمنازل المواطنين في مخيم عين السلطان.

وفي نابلس، اعتُقل الشاب تامر نائل زيد عقب مداهمة منزله في حي المخفية غرب المدينة، كما جرى اعتقال الشاب آدم سلوادي بعد مداهمة منزله في قرية تل جنوب غرب نابلس.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة قراوة بني حسان غرب المحافظة.

أما في طوباس، فاعتُقل الشاب عبد العزيز عمر بشارات خلال اقتحام بلدة طمون جنوب المدينة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل، وهم: جراح أبو جحيشة، ومحمد أبو زلطة، والأسير المحرر خليل عواودة.

كما اعتقلت 4 مواطنين خلال اقتحامها المستمر لمدينة الخليل، وهم: طارق أنور إدعيس ونجله أنور، وحاتم قفيشه، ويوسف غيث.

واعتُقل كذلك الصحفي مصعب قفيشة من منزله في مدينة الخليل، إضافة إلى اعتقال الشاب حاتم الجمل خلال اقتحام منطقة الحرايق في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيهم جرادات ووالده علي خلال اقتحام بلدة سعير شمال الخليل، إلى جانب اعتقال شاب خلال اقتحام بلدة بيت أمر، كما أفادت مصادر محلية باعتقال شاب آخر خلال اقتحام منطقة القرنة في بلدة صوريف شمال المحافظة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن عفانة بعد مداهمة منزله في حي الماصيون.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال اقتحامها بلدة باقة الشرقية شمال المحافظة.