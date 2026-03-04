الهيئة العامة للبترول في غزة تحذر من كارثة إنسانية جراء توقف إمدادات غاز الطهي

تحذر الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار توقف إمدادات غاز الطهي عن قطاع غزة، لما لذلك من آثار إنسانية واقتصادية ومعيشية تمس حياة أكثر من مليوني مواطن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

وتؤكد الهيئة في تصريح صحفي، أن القطاع كان يعاني أصلًا من عجز في إمدادات الغاز يُقدّر بنحو 70% من الاحتياج الفعلي مقابل الكميات الواردة منذ وقف إطلاقالنار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين.

وتضيف الهيئة أنه ومع الإيقاف الكامل للتوريد، فإننا نقف أمام كارثة محققة تهدد الأمن الغذائي والصحي، وتعطل العديد من الخدمات الإنسانية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وتشدد الهيئة على أن استمرار منع إدخال الغاز يُعد خرقًا واضحًا لاتفاق الهدنة، ويضاعف الأعباء الإنسانية على شعبنا، في وقت يفترض فيه أن تسود إجراءات التخفيف لا التضييق.

وتناشد الهيئة العامة للبترول كافة الجهات والأطراف الدولية والإنسانية المعنية والوسطاء التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لإعادة فتح قنوات الإمداد وضمان تدفق غاز الطهي بشكل فوري ومنتظم، تجنبًا لانهيار الأوضاع المعيشية.

وتؤكد الهيئة أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة لا يمكن احتواؤها، ويتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا قبل فوات الأوان.