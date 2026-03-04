"حركة الأحرار" تدين إغلاق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي

أدانت حركة الأحرار الفلسطينية استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الخامس على التوالي، ومنع المصلين من أداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، معتبرة ذلك اعتداءً سافرًا وخطيرًا على قدسية المكان وتقييدًا لحرية العبادة للمسلمين.

وأشارت الحركة في تصريح صحفي، إلى أن المخاطر لا تزال تحيط بالأقصى، مع استمرار محاولات التهويد وتغيير المعالم العربية والإسلامية للمسجد، محملة بعض أنظمة التطبيع المسؤولية عن التواطؤ مع مخططات الاحتلال، معتبرة أن صمتها يشكل سقوطًا مدويًا للمبادئ والقيم التي كانت تدافع عنها.

وأكدت حركة الأحرار أن العدوان المتواصل على الأقصى والقدس لن ينجح في تهويده أو تفريغه من رواده، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى رأس الرمح في الدفاع عن أرضه وحقوقه وثوابته حتى دحر الاحتلال عن كامل تراب فلسطين.

ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية، شعوباً وأنظمة، للتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى، معتبرة أن القدس هي محور الصراع العربي الإسرائيلي، وأن حماية المسجد تتطلب تكاتف كل الجهود لمواجهه المخاطر المحدقة به.