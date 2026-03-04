الصحة في غزة: شهيد وثلاث إصابات خلال 24 ساعة الماضية

رمضان كريم رمضان كريم

أصدرت وزارة الصحة في غزة تقريرها الإحصائي اليومي بشأن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ شهيداً وثلاث إصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 633 شهيداً، بينما وصل عدد الإصابات إلى 1,703، فيما بلغت حالات الانتشال 753.

وفي الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ العدد التراكمي للشهداء 72,117 والعدد التراكمي للإصابات 171,801.

