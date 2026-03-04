رمضان كريم رمضان كريم

سجل 183 وفاة

 إحصائية: قطاع غزة يُسجل أكثر من 3 آلاف مولود جديد خلال شهر فبراير المنصرم

 أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال  شهر فبراير المنصرم، 3044 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 183 حالة وفاة. 

 وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 1543 مولوداً بنسبة تقدر بـ 50.69%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49.31% بواقع 1501 مولودة. 

 وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 1213مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية مديرية خانيونس 446 مولوداً. 

 كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال هذه الفترة 564 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 433 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 388 مولودا جديداً. 

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 183 حالة وفاة خلال فبراير، حيث قُدرت وفيات الذكور 129حالة وفاة بنسبة تقدر 70.49%، مقابل 54 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 29.51%.

